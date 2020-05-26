قافلة معدات عسكرية أمريكية تدخل سوريا قادمة من العراق

2020/05/26 | 21:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أدخلت القوات الأمريكية، الثلاثاء، رتل آليات محملا بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها اللاشرعية بريف اليعربية السوري شمال شرق الحسكة مواصلة انتهاكها القوانين والمبادئ الدولية.وأشارت مصادر أهلية لوكالة الانباء السورية أن رتلا يضم شاحنة دخلت من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي تحمل حاويات ومدرعات إضافة لثلاثة أبراج خاصة […]

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