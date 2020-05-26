انفجار عبوة ناسفة في قضاء ابو غريب

2020/05/26 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني ، مساء اليوم الثلاثاء ، إصابة اثنين من المقاتلين التابعين للصحوة في انفجار عبوة ناسفة زرعها ارهابيون بالقرب من احد مقرات الجيش في منطقة أبو غريب. وذكر المصدر لـ"كلكامش برس" ان "انفجار عبوة ناسفة زرعها ارهابيون بالقرب من احد مقرات الجيش العراقي الفرقة السادسة في قاطع ابو غريب منطقة الحمدانية".واضاف " ما أدى إلى إصابة اثنين من المقاتلين التابعين للصحوة أثناء توجههم لاستلام رواتبهم مساءً بجروح خطيرة الأول بتر احد رجليه والآخر جروح عميقة".

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