الناطق باسم بوتن يتعافى من كورونا والإصابات تتجاوز 360 ألفا

2020/05/26 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعافى الناطق الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، من فيروس كورونا المستجد، مما أتاح له استنئاف عمله، الثلاثاء، في وقت ارتفع عدد الإصابات بالوباء في روسيا إلى ما يزيد عن 360 ألفا.وذكرت وكالة “أستوشيتد برس” أن بيسكوف، وهو أيضا الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خضع لعلاج في المستشفى الذي نقل إليه قبل […]

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