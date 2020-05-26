مصدر: القوات الامنية اخفقت بفرض الحظر على أكبر مدن العاصمة بغداد

2020/05/26 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية العراقية يوم الثلاثاء بفشل القوات الامنية في فرض الحظر الشامل على مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية الاكبر في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "القوات الأمنية غير قادرة على تنفيذ إجراءاتها في مدينة الصدر، ولم تستطع فرض حظر التجوال عليها".

واضاف المصدر "حركة سير السيارات في مدينة الصدر طبيعية على الرغم من إغلاق بعض القواطع الرئيسية بالأسلاك الشائكة".

واشار المصدر الى ان "بعض أصحاب السيارات لا يحترمون إجراءات الحظر وبعضهم يستخدمون انتماءاتهم الحزبية برفع الاسلاك وفتح الطرق المغلقة".

وتابع المصدر انه "تم ابلاغ عمليات بغداد بما يحدث في مدينة الصدر من غرق حظر التجوال وعدم احترام المواطنين الإجراءات الأمنية".

وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء الماضي عطلة عيد الفطر بأسبوع كامل وفرض حظر شامل للتجوال خلالها.

وكان عضو خلية الأزمة الحكومية، ومدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير قد قال في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، انه "لا يوجد أي قرار بتمديد الحظر الشامل الى ما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، كما لا يوجد تفكير بهذا الشأن ولا نجد ضرورة منه، فهناك مؤسسات ودوائر، يجب ان تفتح ويستمر عملها حتى تستمر الحياة".

وبين ان "خلية الأزمة ستبقي الحظر الجزئي، بشرط الالتزام بالتوجيهات الخاصة، وعلى رأسها الاجراءات الوقائية، وعدم التجمعات والاختلاط".

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