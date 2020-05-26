وزير الداخلية  يعقد اجتماعا مغلقا  مع قادة كربلاء الامنيين

2020/05/26 | 22:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن مصدر أمني في شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي عقد اجتماعا مغلقا مع القادة الامنيين “.وقال المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “وزير الداخلية عقد فور وصوله لكربلاء ظهر اليوم ، اجتماعا امنيا مغلقا مع قيادة شرطة المحافظة […]

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