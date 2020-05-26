منظمة الأرصاد الجوية تحذر : كورونا يزيد المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر

2020/05/26 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الثلاثاء، من أن جائحة كوفيد-19 تزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.وحضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.فعلى سبيل المثال، […]

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