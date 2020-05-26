إسبانيا تعلن أطول حداد في تاريخها على ضحايا فيروس كورونا

2020/05/26 | 22:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدري-(أ ف ب) – أعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء الحداد الرسمي لعشرة أيام على ضحايا فيروس كورونا المستجد الذي أودى ب 27 ألف شخص في البلاد.ويبدأ الحداد الأربعاء مع تنكيس الأعلام على كل المباني الحكومية في هذا البلد الذي كان بين الدول الأكثر تضررا في العالم جراء الفيروس.وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على […]

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