الرأسمالية تقتُل في كل مكان: حوادث الشغل وأمراضه حرب عالمية على العمال؛ بقلم: نشرة البوصلة - المناضل-ة

2020/05/26 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل. أينما حل الرأسمال فهو يضع عبيده المأجورين في شروط لا تراعي غير تضخيم الأرباح وبأقصى سرعة.فتكون النتيجة، إلى جانب الأرباح، أهوال الفقر عند العبيد وانحطاطهم من جراء حوادث الشغل وأمراضه.



فطول يوم العمل والوثائر السريعة و الرتابة و ال ......





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