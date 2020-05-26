افتتاحية العدد الثاني من البوصلة - فاتح مايو 1994، بقلم: نشرة البوصلة - المناضل-ة

2020/05/26 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل. يحتاج العمال لضمان تحسين مستمر لأوضاعهم إلى حرية التنظيم وحرية الإضراب.



وقد خاض الشغيلة كفاحات ضارية، مند بزوغ الرأسمالية عبر جهات العالم، لانتزاع هاتين الحريتين.



كذلك كان الشأن في المغرب، مما سمح بالاعتراف النسبي ببعض الحقوق النقاب ......





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