صحة واسط توضح حقيقة نقل مصابين بكورونا من بغداد الى المحافظة

2020/05/26 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

تنفي دائرة صحة واسط الأخبار المتداولة حول نقل مصابين بفايروس كورونا من بغداد الى واسط .. وإذ نؤكد ان الخير عاري عن الصحة تماما نرجو من جميع المواقع الإعلامية توخي الدقة بنقل المعلومات حيث ان المرض وبائي لا يمكن نقل المرضى بين المحافظات مطلقا ..

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مبينة أنها سجلت 216 اصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الصحة في الموقف، إنه "تم فحص (4920) نموذجا في كافة المختبرات ال

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في بيان، أن الدائرة أجرت "التحاليل المختبرية لـ 31 عينة لحالات مشتبه بإصابتها بوباء كورونا في مختبراتن

بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل حسن منديل، الثلاثاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال منديل في بيان، إن "اربع اصابات محلية سجلت بفيروس كورونا داخل محافظة بابل لهذا اليوم الثلاثاء".

وأضاف "نتمنى

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