اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار وحالة شفاء

2020/05/26 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكد مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، اليوم الثلاثاء ، اصابة مواطن من محافظة ذي قار بكورونا ، وشفاء مصاب من الفيروس .وقال بيان اوردته دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة اثبتت اصابة شاب من قضاء الاصلاح شرقي […]

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