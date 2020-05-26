2020/05/26 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليون و700 الف والوفيات تتجاوز 100 الف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 22:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليون و700 الف والوفيات تتجاوز 100 الف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليون و700 الف والوفيات تتجاوز 100 الف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).