2020/05/26 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، بلغت 28530 منذ الأول من مارس، وذلك بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان للمديرية العامة للصحة في فرنسا أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 145555، بعد تسجيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الفرنسية: حصيلة وفيات كورونا 28530) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الفرنسية: حصيلة وفيات كورونا 28530) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).