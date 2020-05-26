2020/05/26 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ100 ألف، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون و700 ألف، حسب إحصائية موقع Worldometers.وبحسب الموقع، فقد بلغ عد المصابين في الولايات المتحدة مليون و713 ألفا بعد تسجيل 6774 إصابة اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات مئة ألف و30 حالة بعد تسجيل 225 وفاة إضافية في خلال آخر 24 ساعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تتخطى عتبة الـ100 ألف وفاة بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تتخطى عتبة الـ100 ألف وفاة بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).