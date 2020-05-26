علاوي يدعو الكاظمي الى الايفاء بوعوده للعراقيين واجراء انتخابات مبكرة

2020/05/26 | 22:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الحكومة المؤقتة الى الايفاء بوعودها من خلال تحديد موعد واضح للانتخابات المبكرة وتعديل قانونها .وقال علاوي في تغريدة على تويتر : اين المحكمة العلنية الخاصة بقتلة المتظاهرين ، وحماتهم ، واين وصل ملف تعويض ذوي الشهداء والمعوقين والجرحى .واضاف : لن نتراجع عن تحديد موعد واضح للانتخابات المبكرة النزيهة ، وتعديل قانونها ، ومفوضيتها الحالية لتكون مستقلة بعيدا عن المحاصصة .وختم تغريدته بهاشتاك :الحكومة ـ المؤقتة نأمل ان لاتكون الوعود كاذبة .

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