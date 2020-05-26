صحة كربلاء تكشف تفاصيل الاصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا

2020/05/26 | 22:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، عن تفاصيل الاصابات المعلنة بكورونا هذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان ، إن "الحالات المُشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت لمُصابين ( 3 ذكور ، و3 إناث) ، بعمر ( 30 _ 49 ) عاماً ، ومن سكنة مناطق ( الإبراهيمية ، الميلاد ، الغدير ، اليرموك ، المؤمنين ( قضاء الحر )، وبواقع حالة ملامسة لإصابة موجبة سابقاً ، ومواطن من أهالي المحافظة يعمل في بغداد وكان عائدا منها قبل ثلاثة أيام ، وثلاثة مواطنين ، إثنين منهم ( زوج وزوجته) ، وهؤلاء الأربعة ، قد راجعوا مدينة الإمام الحُسين ( عليه السلام ) ".واضافت "بعد أخذ العيَنات لهم وإرسالها للفحص المُختبري ، جاءت نتائجها مُوجبة " ، أما الإصابة السادسة فقد تم إكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال ، حيث تم إتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بهم ونقلهم إلى ردهة الحُميات ، ونقل الملامسين لهم إلى الحجر الصحي في المكان المخصص لهم " ، علماً أن " الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت ، اليوم ، ( 145 ) نموذج للفحص المختبري ( pcr ) ، و ( 51 ) عينة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها" .

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