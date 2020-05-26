مصرع واصابة 4 اشخاص بحادث في حفل زفاف في ديالى

2020/05/26 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى يوم الثلاثاء بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث سير في أطراف قضاء الخالص ١٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان إثنين من المدنيين لقيا حتفهما، وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة بحادث سير في حفل زفاف قي أطراف الخالص، مبينا ان سبب الحادث اصطدام احدى سيارات موكب الزفاف بشاحنة كببرة في طريق الخالص_كركوك.

واضاف ان جثتي المتوفيين نقلتا الى الطب العدلي فيما نقل الجريحان إلى مستشفى بعقوبة وهما بحالة حرجة.

ويشهد طربق الخالص-كركوك حوادث سير مميتة طيلة الأعوام الماضية بسبب الإهمال الحكومي وسوء التنفيذ لمشروع الطريق.

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