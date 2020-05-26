نصر الله: الزوال هو المصير الذي ينتظر الكيان الصهيوني

2020/05/26 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، في مقابلة مع إذاعة النور اللبنانية إنه لدينا ثقة كبيرة بقوات المقاومة والروح التي إنتصرت على العدو مازالت موجودة.وقال السيد حسن نصر الله اليوم الثلاثاء أن “العامل الاساسي لقوة المقاومة هو الايمان والامور الاخرى تأتي في المرتبة الثانية”.وتابع السيد نصر الله: أغلب قيادات […]

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