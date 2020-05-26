القبض على متهم إغتصب طفلا وقتله في الناصرية

2020/05/26 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية قد تمكنت من القبض على متهم أغتصب طفلا وقتله خنقا في الناصرية، يوم أمس.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “مفارز مكافحة الأجرام تلقي القبض على المتهم ع ك ه تولد ١٩٧٠ ، شغله كاسب ويسكن مدينة الصدر بدور التجاوز والذي اعترف […]

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