أمريكي انتحل شخصية هتلر 10 سنوات

2020/05/26 | 22:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مارس أمريكي من ولاية كنتاكي النصب والاحتيال عشر سنوات، إذ كان يوهم الآخرين بأنه أدولف هتلر، وتمكن من الفرار بعد الحرب العالمية الثانية.وقالت صحيفة The Daily Beast، إن بعض المواطنين الأمريكيين تلقوا في عام 1946 رسائل من المدعو هتلر، الذي كان يسمي نفسه “الفوهرر”، وخلال ذلك بدلا من führer الألمانية، كان يستخدم […]

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