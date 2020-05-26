وزارة التعليم الكوردستانية تعلن تفاصيل القرار الصادر بشأن العام الدراسي الحالي

2020/05/26 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان آرام محمد قادر يوم الثلاثاء انهاء العام الدراسي، واحتساب درجة الكورس الاول للطلبة وعدم اجراء الامتحانات النهائية للجامعات والمعاهد في الاقليم.

وقال الوزير في كلمة له مساء اليوم ان العام الدراسي انتهى، و اعتبار درجات الفصل الاول اساسا النجاح

واضاف انه بخصوص طلبة الكليات الطبية وطب الاسنان سيرسلونهم الى المستشفيات للتطبيق العملي وبعدها اجراء الامتحانات النهائية لهم

واردف قادر بالقول انه بخصوص طلبة الدراسات العليا الدبلوم والماستر والدكتورا سيواصلون دراستهم حسب القرارات السابقة والاستمرار في منهاجهم الدراسي.

وتابع الوزير ان ‪الطالب له حق الاختيار في المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان ناجحا ولكن غير راض عن درجته ويريد ان يرفعها ويستطيع اجراء الامتحانات مرة اخرى.

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