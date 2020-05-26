2020/05/26 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء فرض حجر صحي على قرية بشمال محافظة اربيل بعد زيارة شخص لها يحمل فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بسبب زيارة الشخص المذكور الى قرية "هوستان" التابعة لقضاء "ميركسور"، وبهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، وتحديد الملامسين تقرر فرض الحجر الصحي على تلك القرية لغرض اخذ مجموعة من عينات الفحص، واتخاذ التدابير الوقائية الصحية.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض الحجر الصحي على قرية في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض الحجر الصحي على قرية في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).