2020/05/26 | 22:32 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضمان الصحي بوزارة الداخلية يتكفل بعلاج منتسب أصيب خلال مواجهة مع عصابة للمخدرات في الشطرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 22:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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