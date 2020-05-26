“المرأة الخفاش” تطالب بدراسات الفايروسات غير المعروفة!

2020/05/26 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذرت عالمة الفيروسات الصينية الشهيرة شي زنغلي ، المتخصصة في انتقال الفيروسات من أن ظهور فيروس كورونا المميت الآن هو ” غيض من غيض ومجرد طرف من قمة جبل الجليد” من حيث ما قد يواجه البشر قريبا دون جهد عالمي لمنع تفشي الأمراض المعدية المماثلة، الفيروسات لن ترحم البشر.وفي مقابلة بُثّت أمس الاثنين عبر […]

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