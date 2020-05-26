الناطق باسم القائد العام يعلن مقتل اربعة ارهابيين جنوبي بغداد

2020/05/26 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، من مخطط تآمري تقوده دول معادية للعراق من أجل أعادة تنظيم داعش الى البلاد.

وقال عليوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الولايات المتحدة الامريكية تع

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بعصابة مختصة بتمويل تنظيم داعش في محافظة الانبار غربي البلاد.

وجاء في البيان الذي نشرته المديرية، "بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء، المضي بتسلم الملف الامني من جميع المحافظات، بعد زيارته لمحافظة كربلاء، والنجف، وبابل.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أنه "في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي ي

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