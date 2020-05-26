نائب ينشر “مصائب ديالى” على مكاتب الرئاسات الثلاث: “ثروة وطنية” تنتظر الالتفات لها!

2020/05/26 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه نائب عن محافظة ديالى، رسالة مطولة إلى الرئاسات الثلاث بشأن محافظة ديالى لدعم اقتصادها وبالتالي اقتصاد البلد، فيما سلط الضوء على مجموعة مشاريع منها غاز المنصورية ووضع الفلاحين ومبالغ حرمت منها المحافظة.وقال النائب رياض التميمي في رسالته، التي تلقت “يس عراق” نسخة منها: “الى الرؤساء الثلاث المحترمين السيد رئيس الجمهورية […]

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