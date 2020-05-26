الإعلان عن تنفيذ واجب عسكري بتوجيه من الكاظمي جنوب غربي العاصمة بغداد

2020/05/26 | 22:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة مصفطى الكاظمي، عن تنفيذ واجب باشراف الكاظمي في جنوب غرب بغداد؟ وقال المتحدث العميد يحيى رسول في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تم تنفيذ واجب مشترك من قبل […]

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