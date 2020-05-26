2020/05/26 | 22:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. إصابة اثنين من مقاتلي الصحوات بجروح خطيرة اثر تفجير اثناء تسلمهم رواتبهم غربي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إصابة اثنين من مقاتلي الصحوات بجروح خطيرة اثر تفجير اثناء تسلمهم رواتبهم غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. إصابة اثنين من مقاتلي الصحوات بجروح خطيرة اثر تفجير اثناء تسلمهم رواتبهم غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).