واشنطن: شحنات النفط الإيراني لفنزويلا تذكير محزن بسوء إدارة مادورو

2020/05/26 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس لـ"الحرة" إن فنزويلا كانت تنتج مليون برميل من النفط يومياً ولكن عليها اليوم أن تستورد نفطها اسبوعاً بأسبوع من إيران.

وأضافت أورتاغوس أن هذا تذكير محزن بسوء إدارة مادورو الفاقد للأمل.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أنه مقابل المساعدة الإيرانية فإن منظمة مادورو الجرمية نهبت تسعة أطنان من صفائح الذهب وأرسلتها إلى طهران.

وختمت أورتاغوس قائلة إن الفنزويليين بحاجة إلى انتخابات رئاسية حرة وعادلة تؤدي إلى الديمقراطية والتعافي الاقتصادي، وليس إلى صفقات مادورو الباهظة مع دولة أخرى منبوذة.

وقد وصلت، الاثنين، أول ناقلة من خمس ناقلات نفط إيرانية، أرسلتها طهران لكاراكاس، إلى مصفاة في إحدى الموانىء الفنزويلية، في وقت يتجدد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

وكتب وزير النفط الفنزويلي طارق العيسيمي في تغريدة أرفقها بصورة للناقلة الراسية في الميناء "وصول أول سفينة، فورتشن، إلى مصفاتنا في إيل باليتو".

ودخلت الناقلة مساء السبت المياه الإقليمية الفنزويلية تواكبها سفن عسكرية فنزويلية.



ويتوقع أن تصل الناقلات الأربع الأخرى، فورست وبيتونيا وفاكسون وكلافيل، في الأيام المقبلة.

وينقل هذا الأسطول نحو مليون ونصف مليون برميل من الوقود ومشتقاته التي تدخل في إنتاج البنزين، وفق معلومات صحفية.

وتسعى واشنطن إلى إطاحة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفرضت عقوبات على صادرات الخام لفنزويلا وإيران وكذلك على العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلدين.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل.

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