مصادر تكشف صدور احكام بحق اربعة ضباط كبار من المتورطين بسقوط الموصل

2020/05/26 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة في محكمة الشرطة في بغداد يوم الثلاثاء اصدار حكما بحق اربعة من كبار ضباط الداخلية ممن تورطوا بسقوط الموصل في العاشر من شهر حزيران 2014.

واوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز، بان المحكمة حكمت بالسجن لمدة عامين لكل من قائد عمليات نينوى الاسبق الفريق الركن مهدي الغراوي وقائد شرطة نينوى الاسبق اللواء خالد الحمداني.

وضافت المصادر بان الحمداني والغراوي امضيا من محكوميتهما في الداخلية قرابة عام و10 اشهر ولم يتبقَ الا اقل من شهرين للافراج عنهما.

وتابعت المصادر بالقول ان المحكمة اصدرت ايضا حكما بالسجن لمدة عام على العميد كفاح مزهر قائد الشرطة الاتحادية في حينها الا انه اخلي سبيله بعد قضائه للمدة القانونية.

كما اصدرت المحكمة حكمها بالبراءة للواء خالد العكيدي مدير شرطة نينوى الاسبق وافرج عنه.

وبينت المصادر بان المحكومين الاربعة قضوا جميعهم محكوميتهم في بغداد منذ عام و10اشهر للتحقيق معهم بقضية سقوط الموصل بيد داعش في العام2014.

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