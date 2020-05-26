القوات العراقية تقتل اربعة

2020/05/26 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد ق خ يحيى رسول يوم الثلاثاء عن مقتل اربعة "ارهابيين" بعملية امنية جنوب غرب العاصمة بغداد.

وقال المتحدث في بيان اليوم، انه تم تنفيذ واجب مشترك من قبل قيادة عمليات بغداد والاجهزة الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع لواء ٥٥ الفرقة ١٧ في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد.

واضاف انه نتج عن الواجب قتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو "ابو صهيب".

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