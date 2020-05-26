تقرير بريطاني : العراق ينازع للخروج من ضائقته الاقتصادية

2020/05/26 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الضغوط التي تواجه العراق وسط انخفاض أسعار النفط، بينما تسعى بغداد لتخفيف عبء الديون المستحقة للكويت، وسط تحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، حيث تجبر جائحة الفيروس التاجي «كوفيد ـ 19» العراق على التقرب من الحلفاء الذين قد يساعدوا البلاد على درء أزمة اقتصادية.ونقلت الصحيفة عن وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه يقترح أن يتم تأجيل أو إلغاء حوالي 3 مليارات دولار مستحقة للكويت كتعويضات على حرب الخليج 1990-1991.وقال علاوي: سيساعد ذلك على توفير السيولة، وهذه التدابير إلى جانب أخرى من شأنها أن تساعد على استعادة استقرار الوضع.وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في عام 2014، بينما كان يحارب تنظيم داعش الذي سيطر آنذاك على ثلث البلاد، لكنه استأنف سداد المدفوعات في عام 2018.والآن، يتم تخصيص 3% من عائدات تصدير النفط إلى الكويت، والتي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.وقالت الصحيفة: رغم تجنب العراق تفشي الفيروس التاجي الجديد إلى حد كبير، حيث لم يسجل سوى 150 حالة وفاة فقط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية مع ضعف الطلب على النفط، حيث تمثل مبيعاته أكثر من 90% من عائدات الدولة.

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