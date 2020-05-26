2020/05/26 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، ليل الثلاثاء، حجر قرية في محافظة أربيل للوقاية من انتشار فيروس كورونا .وذكرت الوزارة في بيان انه "تقرر حجر قرية هوستان التابعة لناحية ميركه سور في محافظة أربيل، بسبب زيارة احد المصابين بفيروس كورونا إليها".وسجلت محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم تحجر على قرية للحد من انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم تحجر على قرية للحد من انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).