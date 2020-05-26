العمال والديمقراطية لماذا يجب على العمال أن يهتموا بالشؤون السياسية؟ بقلم: نشرة البوصلة - المناضل-ة

2020/05/26 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل. تعمل طبقة البرجوازيين وخدامها داخل النقابات على تغليط العمال بترويج أن نضال النقابة محصور في مشاكل العيش اليومي: إنه النضال الخبزي.



لكن إذا تأملنا قضايا الخبز والزبدة والكراء والدواء والبطالة، الخ فسنجد أن المصاعب والأهوال التي تسحق ......





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