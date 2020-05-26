تكسير الأصنام خلال 30 عاما ( 1977 : 2007 ) في حياتي الفكرية ( 3 ) - أحمد صبحى منصور

2020/05/26 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الخروج الى الإعلام والشأن العام مقدمة 1 ـ تظل الأصنام الخرافية مقدسة حتى تتعرض للنقاش وتصبح قضية جدلية ، وتحتاج من أصحابها ــ الذين كانوا يتوسلون بها ــ الى ان يدافعوا عنها .



بالنقاش والجدل حولها تنزل من عليائها ليتناولها الناس بأيديهم وألسنتهم وربما أحذيتهم ، بهذا زالت القداسة وضاعت الحصانة ، كانت بقرة مقدسة فترنّحت وسقطت وكثرت السكاكين فيها تمزيقا وتقطيعا .



2 ـ الأتباع المؤمنون بهذ ......





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