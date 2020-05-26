الناطق باسم القائد العام: مقتل أربعة إرهابيين جنوب غرب بغداد

2020/05/26 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو "ابو صهيب" جنوب غرب بغداد.

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