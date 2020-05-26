نائب عن ديالى يوجه رسالة الى الرئاسات الثلاث

2020/05/26 | 23:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب عن ديالى رياض التميمي، الثلاثاء، رسالة الى الرئاسات الثلاث، فيما دعا الحكومة الى تشكيل لجنة لمتابعة عمل مدراء الدوائر في المحافظة.

وقال التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نخة منه "الى الرؤساء الثلاث رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، اوجه لكم رسالة مفتوحة بأسمي واسم اهالي محافظتكم ديالى".

واضاف "محافظة ديالى التي اهملتها الحكومات السابقة تنتظر من سيادتكم النظر اليها بمشروع غاز المنصورية، الذي لم يحال للاستثمار ولا للتنفيذ وهذا المشروع معطل رغم انه يعتبر ثروة وطنية، وهذا المشروع من الممكن ان ينهض بمحافظة ديالى، ويحتاج الى دعم مباشر من قبلكم"، مشيرا الى ان "عموم محافظة ديالى تحتاج اليوم لدعمكم من خلال صندوق إعمار المناطق المحررة ومبالغ السنوات السبع التى حرمت منها المحافظة بسبب تنظيم القاعدة والتي لم تستلم من الحكومة المركزية حصتها وبعدها فترة تنظيم داعش المجرم الذي انتهك حرمة المحافظة".

وتابع "اليوم ديالى لا شوارع ولا خدمات ولا صرح تتباهى به ولا مشاريع صناعية او استثمارية وهي محافظة تمثل عراقا مصغرا من حيث جمعها قوميات وديانات وعشائر عريقة تربط الشمال بالجنوب وتوصف بالشريان الابهر في العراق وللاسف اليوم تهرم وتهمل من الحكومة الاتحادية".

واكد ان "فلاحي ديالى مستهدفون اليوم بسبب دخول المستورد لكل المحاصيل الزراعية وعدم دعم المنتوج المحلي، ونازحوها الذي غادروها جراء الارهاب ينتظرون في المخيمات، قرارا حازما منكم لاعادتهم ورسم صورة الاستقرار، ودعم الفئات المجتمعية في تطوير المحافظة ورفد العراق بطاقة اقتصادية وفكرية متجددة".





وبين ان "محافظة ديالى تحتاج لتعزيز مناطقها التي تشهد موجات هجمات ارهابية، بقوات امنية، و اعادة لواء الشرطة الاتحادية ودعم قوات الشرطة المحلية التي تحتاج لدعم بالعدة والعدد، خصوصا ان المحافظة دفعت دماء وتضحيات واستشهد الكثير من ابناءها من اجل العراق واليوم محرومة من ابسط الخدمات والمشاريع".

واختتم التميمي رسالته بالقول "نتمنى من الحكومة تشكيل لجنة لمتابعة عمل مدراء الدوائر في محافظة ديالى من اجل تقيمهم واستبدالهم بمدراء جدد حتى تستعيد المحافظة مكانتها من الناحية الادارية، كما انني ادعو لضرورة اصدار قوانين جديدة تناسب حماية المنتج المحلي، خصوصا ان ديالى تجهز العاصمة بالخضروات والفواكة والتمور وفي حال تم اصدار قوانين الحماية وضبط الحدود وتوحيد التعرفة الجمركية بإمكان ذلك تغيير الامور نحو الاحسن ليس فقط في ديالى وانما في جميع البلاد".

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