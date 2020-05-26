طبيب ايطالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا

2020/05/26 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زف طبيب إيطالي، بشرى تعد “سارة” بعض الشيء، وسط القلق المتزايد من تفشي جائحة كورونا، حيث أوضح أن الفيروس يتأثر بارتفاع درجات الحرارة ونشاطه محدود جدا في الصيف.وقال الطبيب الإيطالي باسكوالي ماريو باكو، في تصريحات صحفية اليوم، إن اشتداد الحرارة يؤثر على فيروس كورونا، لكنه لا يقتله، ما يعني أنه لن يختفي كالسارس.وأضاف “لقد […]

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