السعودية تسجل 1931 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا

2020/05/26 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية تسجيل 1931 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.وأضاف المتحدث أنه تم عمل 16664 فحصا مخبريا جديدا، تضاف إلى إجمالي الفحوصات التي تمت ويصل الإجمالي بها إلى 738743 فحصا مخبريا دقيقا، وتم تسجيل 2782 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا.وأكد أن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات 63% تقريبًا، ونسب الوفيات لإجمالي الإصابات 0.53% تقريبًا وتعتبر الأقل في دول العالم، وتم تسجيل 12 وفاة جديدة لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

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