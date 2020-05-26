صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل 5 اصابات بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/26 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء انها سجبت 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في بيان اعلنت فيه الوزارة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.

تتمة..

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