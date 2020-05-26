كركوك تسجل انتكاسة جديدة بتسجيل ثلاث حالات اصابة بكورونا

2020/05/26 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت مختبرات دائرة الصحة في محافظة كركوك يوم الثلاثاء ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا بعدما اقتربت المحافظة من خلوها من الجائحة.

وقال عضو خلية الازمة في المحافظة الدكتور صباح نامق لوكالة شفق نيوز، ان ستة من المشتبه بإصابتهم بكورونا خضعوا للفحوصات المختبرية واظهرت النتائج ان ثلاثة حالتهم موجبة اي انهم حاملون للفيروس.

واجمل نامق العدد الكلي للاصابات في المحافظة بـ75 حالة تماثل 69 منهم للشفاء التام بينما توفي مصابان واربعة قيد العلاج حاليا.

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