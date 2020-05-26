2020/05/26 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بجهود جهازي المخابرات الوطني ومكافحة الإرهاب في التنسيق بالمعلومات لقتل قادة داعش

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، إن الكاظمي يثمن التنسيق العالي بين الجهازين في تبادل المعلومات التي أدت الى قتل الارهابي معتز الجبوري المكنى “حجي تيسير” والذي يشغل منصب ما يسمى “والي العراق” ومعاون زعيم تنظيم ‫داعش‬ الارهابي لشؤون الولايات كافة، ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية.‬

وأضاف، رسول أن الإرهابي الجبوري تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي وفق معلومات استخبارية عراقية وبمتابعة منتسبي الأجهزة الأمنية له لفترة ليست بالقصيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشيد بجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب لتنسيقهما في مقتل الإرهابي معتز الجبوري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشيد بجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب لتنسيقهما في مقتل الإرهابي معتز الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).