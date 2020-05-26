2020/05/26 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان تفرض الحجر الصحي على قرية “هوستان” في أربيل بعد تشخيص إصابة بكورونا فيها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان تفرض الحجر الصحي على قرية “هوستان” في أربيل بعد تشخيص إصابة بكورونا فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).