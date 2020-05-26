MBC تغضب جمهور هاني شاكر بسبب ماجد المهندس

2020/05/26 | 23:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب إعلان لشبكة “إم بي سي” متعلق بحفل غنائي للمطرب العراقي، ماجد المهندس، في إغضاب جمهور نقيب الموسيقيين المصريين، المطرب هاني شاكر.ومنحت الشبكة لقب “أمير الغناء العربي” إلى ماجد المهندس في إعلانها الخاص بحفله الذي أذيع عبر منصة “شاهد” للبث الرقمي، وهو اللقب المعتمد لهاني شاكر منذ سنوات.ورفضت نقابة الموسيقيين المصريين التعليق […]

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