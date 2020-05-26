سوريا – فصائل المعارضة تُخرب مزار “شيخ حميد” في عفرين

2020/05/26 | 23:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت فصائلٌ من المعارضة السورية الموالية لـ #تركيا، اليوم، على حفر وتخريب مزار “شيخ حميد” في قرية “قسطل جندو” التابعة لناحية “شران” – ريف #عفرين.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، «اتهم الأهالي فصائل المعارضة بحفر…

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