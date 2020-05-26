2020/05/26 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، مقتل اربعة ارهابيين بواجب مشترك لقيادة عمليات بغداد والاجهزة الامنية جنوب غربي بغداد .وقال رسول في بيان: "بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، تم تنفيذ واجب مشترك من قبل قيادة عمليات بغداد والاجهزة الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع لواء ٥٥ الفرقة ١٧ في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد ".واضاف رسول : "نتج عن الواجب المشترك قتل اربعة ارهابيين بينهم المدعو "ابو صهيب".

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