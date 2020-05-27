تسجيل ثلاث اصابات بكورونا في كركوك

2020/05/27 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كركوك، الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه “تم اليوم تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة”.واضافت انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”.

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