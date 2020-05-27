نينوى تمدد الحظر الشامل لحين صدور قرارات جديدة

2020/05/27 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى يوم الثلاثاء تمديد الحظر الشامل للتجوال الى حين صدور قرارات وتعليمات جديدة بهذا المجال.

وقال معاون محافظ نينوى رعد العباسي لوكالة شفق نيوز، ان الحظر الصحي سيتسمر و غدا الاربعاء حظر شامل للتجوال في عموم محافظة نينوى لحين صدور قرارات جديدة لخلية الازمة.

و قررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في نينوى يوم السبت فرض حظر التجوال في المحافظة خلال ايام عيد الفطر.

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