الداخلية تتكفل بعلاج منتسب أصيب خلال مواجهة مسلحة مع عصابة للمخدرات شمالي الناصرية

2020/05/27 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار كشفت شعبة الضمان الصحي في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تكفلها بعلاج منتسب أمني أصيب خلال مواجهة مسلحة مع عصابة للمخدرات في قضاء الشطرة شمالي الناصرية.وقال مدير شعبة الضمان في المحافظة، الرائد معتز جواد، لـ”العهد نيوز”، بأن “صندوق الضمان الصحي في وزارة الداخلية تكفل بعلاج المنتسب الأمني جبار […]

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