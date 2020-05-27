أطعمة يجب تجنبها للحصول على نوم أفضل

2020/05/27 | 00:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر النوم سلعة نادرة في الوقت الحاضر، إذ تعاني أعداد متزايدة من البشر من حالات اضطراب النوم التى يجد فيها المرء صعوبة في النوم أو نوم متقطع غير متواصل.إذا كنت تعاني من الأرق وقلة النوم، فعليك أن تعرف أن الأمر لا يرتبط فقط بحالتك النفسية أو بتنظيم ساعات نومك، بل أن نظامك الغذائي يلعب […]

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